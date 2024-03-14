Суд покарав помічника депутата Львівської облради за переправлення ухилянтів за кордон

Чоловічі руки в кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Галицький районний суд Львова призначив покарання для Андрія Тупіса, який працював помічником депутата Львівської облради, Олександра Ганущина, за його участь у переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Суд призначив Тупісу штраф у розмірі 180 тис. гривень.

Про це стало відомо із тексту вироку, який оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Рішення суду

У вироку зазначено, що Андрій Тупіс входив до складу організованої групи, яка займалась переправленням чоловіків призовного віку за кордон. Він зустрічався з потенційними клієнтами, надавав їм вказівки щодо перетину кордону, брав гроші та документи та передавав їх своїм спільникам для внесення до системи "Шлях".

Наприкінці серпня 2023 року Тупіс зустрівся з чоловіком, який хотів виїхати за кордон під час воєнного стану, отримав від нього 4,5 тисячі доларів та необхідні документи для внесення його до системи "Шлях". У листопаді Тупіс надіслав підтвердження про внесення його до системи, і чоловік зміг виїхати за кордон.

Додатково, 20 листопада Тупіс мав зустріч з представником іншого потенційного клієнта, розповів про розцінки та заявив, що для початку роботи потрібно заплатити 2,5 тисячі доларів авансу, та згодом ще 2 тисячі доларів. Через кілька днів злочинну групу викрили правоохоронці.

Тупіс уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та зобов'язався співпрацювати з правоохоронцями. Він також добровільно пожертвував 100 тисяч гривень Збройним Силам України.

Нагадаємо, що Львівська ОВА оприлюднила перелік громадських організацій та благодійних організацій, які причетні до вивезення ухилянтів за кордон. Їх волонтери перевищили терміни перебування за межами країни.

Також ми писали про те, що співробітники Служби безпеки України викрили трьох посадовців медичних закладів та адвоката. Злочинці організували схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку у декількох областях України.