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Суд вернул государству старинный замок во Львовской области

31 июля 2023 11:51
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Суд вернул государству старинный замок во Львовской области
Острожский замок в Старом Селе. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области прокуроры через суд вернули государству памятник архитектуры национального значения. Речь идет о замке XVII века, расположенном в одном из районов Львовщины.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Из опубликованного фото видно, что речь идет о замке Острожских XVII века в Старом Селе вблизи Львова.

"В 2010 году Львовская ОГА заключила договор концессии с частным обществом  — на 49 лет. Одно из условий договора  — памятник архитектуры должны были вывести из аварийного состояния. Это обещали сделать уже к 2012 году. К 2013 году должны были восстановить одну из башен, а до конца 2015 года замок должен был начать функционировать как туристско-центр отдыха", — говорится в сообщении.

Замок XVII века во Львовской области. Фото: Львовская областная прокуратура
Замок XVII века во Львовской области. Фото: Львовская областная прокуратура

Как отмечают в прокуратуре, по состоянию на конец 2022 года обследование замка выявили новые значительные разрушения и аварийное техническое состояние здания. Кроме того, концессионер не заключил охранный договор, договор аренды земельного участка, договор страхования концессии и не платил концессионные платежи.

Решением суда договор расторгнут, а памятник архитектуры национального значения возвращен государству.

Напомним, мы ранее писали, на Львовщине с территории заповедника срубили деревья почти на 1 млн грн. По данным следствия, срубленную древесину один из мужчин распилил и перевохил в собственное домохозяйство, где была обустроена подпольная пилорама.

Также мы писали, что во Львовской области, в Дрогобыче, правоохранители задержали блогера, который производил и распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

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