Суд повернув державі старовинний замок на Львівщині

Острозький замок у Старому Селі. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині прокурори через суд повернули державі пам’ятку архітектури національного значення. Мова йде про замок XVII століття, що розташований в одному з районів Львівщини.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі справи

З опублікованого фото видно, що йдеться про замок Острозьких XVII століття у Старому Селі поблизу Львова.

"У 2010 році Львівська ОДА уклала договір концесії з приватним товариством - на 49 років. Одна з умов договору — пам’ятку архітектури мали вивести з аварійного стану. Це обіцяли зробити вже до 2012 року. До 2013 року мали відновити одну з веж, а до кінця 2015 року замок мав почати функціонувати як туристично-відпочинковий центр", — йдеться у повідомленні.

Замок XVII століття на Львівщині. Фото: Львівська обласна прокуратура

Як зазначають у прокуратурі, станом на кінець 2022 року, обстеження замку виявили нові значні руйнації та аварійний технічний стан будівлі. Окрім того, концесіонер не уклав охоронного договору, договору оренди земельної ділянки, договору страхування концесії та не сплачував концесійні платежі.

Рішенням суду договір розірвано, а пам’ятка архітектури національного значення повернена державі.

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Також, ми писали, що у Львівській області, в Дрогобичі правоохоронці затримали блогера, який виготовляв та поширював матеріали, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України.