Незаконная рубка на Львовщине — лесхоз заплатит миллион

Вырубка леса. Фото: Львовский портал

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Золочевской окружной прокуратуры о взыскании убытков, причиненных незаконной рубкой леса на территории природно-заповедного фонда. На территории урочища "Пески" была допущена самовольная вырубка деревьев неустановленными лицами. В то же время само предприятие не обеспечило надлежащего контроля и охраны леса, нарушив требования природоохранного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Убытки, нанесенные территориальной общине в результате этих действий, превысили 1 миллион гривен. Сумма обоснована выводами судебной инженерно-экологической экспертизы, которая подтвердила масштаб ущерба окружающей среде.

На основании этих данных прокуратура обратилась в суд с требованием о возмещении убытков, и ее иск был удовлетворен в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу органы прокуратуры планируют обеспечить его фактическое исполнение.

Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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