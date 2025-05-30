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Суд заставил лесхоз на Львовщине компенсировать убытки громаде

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Дата публикации 30 мая 2025 09:31
Незаконная рубка на Львовщине — лесхоз заплатит миллион
Вырубка леса. Фото: Львовский портал

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Золочевской окружной прокуратуры о взыскании убытков, причиненных незаконной рубкой леса на территории природно-заповедного фонда. На территории урочища "Пески" была допущена самовольная вырубка деревьев неустановленными лицами. В то же время само предприятие не обеспечило надлежащего контроля и охраны леса, нарушив требования природоохранного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Убытки, нанесенные территориальной общине в результате этих действий, превысили 1 миллион гривен. Сумма обоснована выводами судебной инженерно-экологической экспертизы, которая подтвердила масштаб ущерба окружающей среде.

На основании этих данных прокуратура обратилась в суд с требованием о возмещении убытков, и ее иск был удовлетворен в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу органы прокуратуры планируют обеспечить его фактическое исполнение.

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Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Ровно судили 22-летнего мужчину, который поджег автомобили, принадлежавшие военнослужащим.

А во Львове судили школьника, который фотографировал прохожих на улице.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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