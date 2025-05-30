Незаконная рубка на Львовщине — лесхоз заплатит миллион

Суд заставил лесхоз на Львовщине компенсировать убытки громаде
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Золочевской окружной прокуратуры о взыскании убытков, причиненных незаконной рубкой леса на территории природно-заповедного фонда. На территории урочища "Пески" была допущена самовольная вырубка деревьев неустановленными лицами. В то же время само предприятие не обеспечило надлежащего контроля и охраны леса, нарушив требования природоохранного законодательства.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Лесхоз не проконтролировал и не помешал вырубке леса
Убытки, нанесенные территориальной общине в результате этих действий, превысили 1 миллион гривен. Сумма обоснована выводами судебной инженерно-экологической экспертизы, которая подтвердила масштаб ущерба окружающей среде.
На основании этих данных прокуратура обратилась в суд с требованием о возмещении убытков, и ее иск был удовлетворен в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу органы прокуратуры планируют обеспечить его фактическое исполнение.
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