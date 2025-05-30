Незаконна рубка на Львівщині — лісгосп заплатить мільйон

Вирубка лісу. Фото: Львівський портал

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Золочівської окружної прокуратури щодо стягнення збитків, завданих незаконною рубкою лісу на території природно-заповідного фонду. На території урочища "Піски" було допущено самовільну вирубку дерев невстановленими особами. Водночас саме підприємство не забезпечило належного контролю та охорони лісу, порушивши вимоги природоохоронного законодавства.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Збитки, завдані територіальній громаді внаслідок цих дій, перевищили 1 мільйон гривень. Сума обґрунтована висновками судової інженерно-екологічної експертизи, яка підтвердила масштаб шкоди довкіллю.

На підставі цих даних прокуратура звернулася до суду з вимогою про відшкодування збитків, і її позов було задоволено в повному обсязі. Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури планують забезпечити його фактичне виконання.

Повідомлення Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

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