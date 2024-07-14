Графики отключения света во Львовской области 14 июля

Львов в темноте. Фото иллюстративное: Roman Baluk/Fascebook

В воскресенье, 14 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.



Об этом в субботу, 13 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 14 июля

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.

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"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.

Графики отключений во Львовской области на 14 июля

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что в период с 07:00 до 15:00 будут применять две очереди отключений, тогда как в остальное время суток будут действовать три очереди.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, недельные графики отключения электроэнергии во Львовской области временно не действуют. Из-за больших объемов ограничений в рамках недельных графиков проблемно обеспечить пропорциональное распределение времени отсутствия или наличия электроэнергии между группами на каждые сутки. Потребителям следует ориентироваться на ежедневные сообщения об отключении.

Ранее секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сделал прогнозы по отключениям электроэнергии. По его словам, есть вероятность, что свет у украинцев в течение суток будет всего четыре часа.