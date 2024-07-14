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Свічки та павербанки стануть у пригоді — як відключатимуть світло на Львівщині сьогодні

14 липня 2024 00:25
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключень світла у Львівській області 14 липня
Львів у темряві. Фото ілюстративне: Roman Baluk/Fascebook
Анатолій Слюсар - Редактор

У неділю, 14 липня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в суботу, 13 липня, повідомили у "Львівобленерго".

Як відключатимуть світло у Львівській області 14 липня
Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

Відключення світла на Львівщині 14 липня

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Періоди відключень розділено по одній годині.

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"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — закликають громадян енергетики.

Відключення світла у Львівській області 14 липня
Графіки відключень у Львівській області на 14 липня

У НЕК "Укренерго" зазначили, що в період з 07:00 до 15:00 застосовуватимуть дві черги відключень, тоді як решту доби діятимуть три черги.

У НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло 14 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Нагадаємо, тижневі графіки відключення електроенергії у Львівській області тимчасово не діють. Через великі обсяги обмежень у межах тижневих графіків проблемно забезпечити пропорційний розподіл часу відсутності чи наявності електроенергії між групами на кожну добу. Споживачам варто орієнтуватися на щоденні повідомлення про відключення.

Раніше секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зробив прогнози щодо вимкнень електроенергії. За його словами, є ймовірність, що світло в українців упродовж доби буде лише чотири години.

Львів електроенергія Львівська область електропостачання відключення світла світло

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