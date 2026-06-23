Тарифы во Львове с 1 июля: сколько будут стоить комуслуги и проезд

Счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

С начала июля 2026 года новых изменений в стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей Львова не ожидается. Для населения останутся в силе тарифы на электроэнергию, природный газ, водоснабжение и водоотведение. Городские власти также не объявили о новом пересмотре стоимости проезда, поэтому в общественном транспорте продолжат действовать тарифы, введенные ранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Тарифы на электроэнергию во Львове с 1 июля

В июле бытовые потребители по-прежнему будут платить 4,32 грн за 1 кВт-ч. Для пользователей двухзонных счетчиков также ничего не изменится: с 23:00 до 07:00 будет действовать ночной тариф — 2,16 грн за 1 кВт-ч.

Новых правительственных решений об изменении цены на электроэнергию для населения пока не принималось.



Цены на газ во Львове с 1 июля

Без пересмотра останется и стоимость природного газа. Для большинства украинских домохозяйств, которые обслуживает "Нафтогаз Украины", продолжит действовать годовая фиксированная цена — 7,96 грн за кубометр.

Цены на воду и водоотведение во Львове в июне

По состоянию на начало июля информации о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение во Львове нет. Это означает, что жители города и в дальнейшем будут оплачивать эти услуги по действующим расценкам.

Тариф "Львовводоканала":

водоснабжение — 17,29 грн за кубометр;

водоотведение – 8,59 грн за кубометр.

В сумме тариф на воду для населения составляет 25,88 грн за кубометр с НДС.

Стоимость проезда во Львове с 1 июля

Последний пересмотр стоимости проезда во Львове состоялся 16 мая 2026 года, и в июле новых изменений не предусмотрено. В зависимости от способа оплаты пассажиры будут платить:

23 грн — при использовании транспортной карты LeoКарт или мобильного приложения;

или мобильного приложения; 26 грн — при оплате банковской картой или смартфоном с NFC ;

; 30 грн — при оплате наличными;

11,5 грн — для студентов с персонализированной LeoКарт.

Также без изменений остаются транспортные абонементы. Студенческий проездной стоит 575 грн, а общий — 1 150 грн.

За отсутствие действительного билета или невалидированную поездку предусмотрен штраф в размере 520 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 июля во Львове вводят жесткие правила управления электросамокатами. В городе за три месяца из-за ДТП с электросамокатами в больницы попали более 100 детей. Также в прошлом году были зафиксированы летальные случаи.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что во Львове обнаружили укрытие. Это произошло во время реставрации музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича. В настоящее время помещение исследуют историки и археологи.