Разогреет до +33: во Львове завтра объявили пожарную опасность

Жара на улице. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В воскресенье, 21 июня, во Львове и Львовской области ожидается жаркая погода с местными осадками на юге региона. Максимальные температурные показатели завтра составят +33 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове 21 июня

По прогнозам синоптиков, существенных осадков по большей части территории не ожидается, однако в дневные часы на юге области возможны кратковременные дожди, местами — грозы.

В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, а в течение дня юго-восточное направление с порывами 7-12 м/с . Температура воздуха в области ночью составит +12...+17 °С , а днем поднимется до +28...+33 °С.

В то же время во Львове ночью ожидается +14...+16 °С, а днем +30...+32 °С.

Пожарная опасность во Львове 21 июня

Кроме того, 21 июня в регионе прогнозируется чрезвычайный (5 класс), а местами высокий (4 класс) и низкий (2 класс) уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза во Львове и области 21 июня. Фото: Львовский РЦГМ

Синоптики предупреждают, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при открытом огне.

Как писали Новини.LIVE, во Львове выпускник сдал НМТ на максимальные 800 баллов. Самые высокие результаты школьник получил по математике, украинскому языку, химии и истории Украины.

Также мы сообщали, что 13 июня во Львовской области произошла смертельная авария. В результате ДТП погибла женщина и еще четыре человека получили травмы.