Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Неделя устойчивости — Садовый встретился с еврокомиссаром

Неделя устойчивости — Садовый встретился с еврокомиссаром

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 13:15
Неделя устойчивости во Львове — город посетила еврокомиссар
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос приехала с визитом во Львов и открыла там Неделю стойкости. Она почтила память погибших защитников и посетила центр реабилитации UNBROKEN.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram 30 сентября.

Реклама
Читайте также:

Неделя стойкости во Львове

"Во Львове стартовала Неделя стойкости. Открыла его еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Символично, что именно сегодня в Брюсселе завершается проверка украинского законодательства на соответствие стандартам ЕС", — сообщил Садовый.

Тиждень стійкості у Львові
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi
Тиждень стійкості у Львові
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

По словам мэра, госпожа комиссар оставила запись в Книге почетных гостей Львова, почтила память погибших защитников и посетила центр реабилитации UNBROKEN и социальное жилье, которое мы построили за средства Европейского Союза.

Глава Львова подчеркнул, что этот визит — сильный сигнал, что местное самоуправление важно. Он подчеркнул, что оно является основой любой демократической страны, ведь города — настоящие архитекторы европейской интеграции.

"В течение этой недели вместе с украинскими громадами и европейскими партнерами делимся опытом, как жить и развиваться даже во время войны", — отметил Андрей Садовый.

Напомним, с 7 октября во Львове стартует Неделя здоровья. На более 20 локациях будут работать медицинские палатки.

Также мы писали, что посмотреть во Львове и куда пойти. Тревел-блогер посоветовала локации для однодневной экскурсии.

переговоры Львов Андрей Садовый ЕС визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации