Неделя устойчивости во Львове — город посетила еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос приехала с визитом во Львов и открыла там Неделю стойкости. Она почтила память погибших защитников и посетила центр реабилитации UNBROKEN.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram 30 сентября.

Неделя стойкости во Львове

"Во Львове стартовала Неделя стойкости. Открыла его еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Символично, что именно сегодня в Брюсселе завершается проверка украинского законодательства на соответствие стандартам ЕС", — сообщил Садовый.

По словам мэра, госпожа комиссар оставила запись в Книге почетных гостей Львова, почтила память погибших защитников и посетила центр реабилитации UNBROKEN и социальное жилье, которое мы построили за средства Европейского Союза.

Глава Львова подчеркнул, что этот визит — сильный сигнал, что местное самоуправление важно. Он подчеркнул, что оно является основой любой демократической страны, ведь города — настоящие архитекторы европейской интеграции.

"В течение этой недели вместе с украинскими громадами и европейскими партнерами делимся опытом, как жить и развиваться даже во время войны", — отметил Андрей Садовый.

