Тиждень стійкості у Львові — місто відвідала єврокомісарка

Тиждень стійкості у Львові — Садовий зустрівся з єврокомісаркою

Тиждень стійкості у Львові — Садовий зустрівся з єврокомісаркою

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:15
Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос приїхала з візитом у Львів та відкрила там Тиждень стійкості. Вона вшанувала пам’ять загиблих захисників і відвідала центр реабілітації UNBROKEN.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram 30 вересня. 

Читайте також:

Тиждень стійкості у Львові

"У Львові стартував Тиждень стійкості. Відкрила його єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Символічно, що саме сьогодні в Брюсселі завершується перевірка українського законодавства на відповідність стандартам ЄС", — повідомив Садовий. 

За словами мера, пані комісарка залишила запис у Книзі почесних гостей Львова, вшанувала пам’ять загиблих захисників і відвідала центр реабілітації UNBROKEN та соціальне житло, яке ми збудували за кошти Європейського Союзу.

Очільник Львова наголосив, що цей візит — сильний сигнал, що місцеве самоврядування важливе. Він наголосив, що воно є основою будь-якої демократичної країни, адже міста — справжні архітектори європейської інтеграції.

"Протягом цього тижня разом з українськими громадами та європейськими партнерами ділимося досвідом, як жити й розвиватися навіть під час війни", — зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, з 7 жовтня у Львові стартує Тиждень здоров'я. На понад 20 локаціях працюватимуть медичні намети. 

Також ми писали, що подивитися у Львові та куди піти. Тревел-блогерка порадила локації для одноденної екскурсії. 

переговори Львів Андрій Садовий ЄС візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
