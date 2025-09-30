Тиждень стійкості у Львові — місто відвідала єврокомісарка

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос приїхала з візитом у Львів та відкрила там Тиждень стійкості. Вона вшанувала пам’ять загиблих захисників і відвідала центр реабілітації UNBROKEN.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram 30 вересня.

Тиждень стійкості у Львові

"У Львові стартував Тиждень стійкості. Відкрила його єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Символічно, що саме сьогодні в Брюсселі завершується перевірка українського законодавства на відповідність стандартам ЄС", — повідомив Садовий.

За словами мера, пані комісарка залишила запис у Книзі почесних гостей Львова, вшанувала пам’ять загиблих захисників і відвідала центр реабілітації UNBROKEN та соціальне житло, яке ми збудували за кошти Європейського Союзу.

Очільник Львова наголосив, що цей візит — сильний сигнал, що місцеве самоврядування важливе. Він наголосив, що воно є основою будь-якої демократичної країни, адже міста — справжні архітектори європейської інтеграції.

"Протягом цього тижня разом з українськими громадами та європейськими партнерами ділимося досвідом, як жити й розвиватися навіть під час війни", — зазначив Андрій Садовий.

