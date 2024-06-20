Во Львове 11-летний мальчик погиб в ДТП

Трагедия с 11-летним велосипедистом во Львове — мальчик попал под маршрутку
Во Львове в результате наезда маршрутки погиб 11-летний мальчик на велосипеде. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщила полиция Львовской области в четверг, 20 июня.
Во Львове в ДТП погиб мальчик
Трагедия произошла 19 июня около 16.00 на проспекте Чорновила во Львове.
Правоохранители предварительно установили, что водитель автобуса "БАЗ", 60-летний житель одного из сел Стрыйского района, совершил наезд на велосипедиста, 11-летнего львовянина.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Его доставили в реанимацию, где, несмотря на усилия медиков, он скончался.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту следователи открыли уголовное производство по делу о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Напомним, возле села Россоховатка Злинской общины Новоукраинского района Кировоградской области в субботу, 15 июня, произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб и пострадали.
В то же время в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, следовавший на место происшествия, также попал в ДТП.
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