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Трагедия с 11-летним велосипедистом во Львове — мальчик попал под маршрутку

20 июня 2024 14:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Во Львове 11-летний мальчик погиб в ДТП
Маршрутка, сбившая мальчика на велосипеде. Фото: Национальная полиция
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львове в результате наезда маршрутки погиб 11-летний мальчик на велосипеде. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщила полиция Львовской области в четверг, 20 июня.

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Во Львове в ДТП погиб мальчик

Трагедия произошла 19 июня около 16.00 на проспекте Чорновила во Львове.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автобуса "БАЗ", 60-летний житель одного из сел Стрыйского района, совершил наезд на велосипедиста, 11-летнего львовянина.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Его доставили в реанимацию, где, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту следователи открыли уголовное производство по делу о нарушении правил безопасности дорожного движения.

дтп во Львове
ДТП во Львове. Фото: скриншот

Напомним, возле села Россоховатка Злинской общины Новоукраинского района Кировоградской области в субботу, 15 июня, произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб и пострадали.

В то же время в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, следовавший на место происшествия, также попал в ДТП.

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Львов
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