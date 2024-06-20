У Львові 11-літній хлопчик загинув у ДТП

Маршрутка, яка збила хлопчика на велосипеді. Фото: Національна поліція

У Львові внаслідок наїзду маршрутки загинув 11-літній хлопчик на велосипеді. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомила поліція Львівської області у четвер, 20 червня.

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Трагедія сталася 19 червня, близько 16.00, на проспекті Чорновола у Львові.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автобуса "БАЗ", 60-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 11-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його доставили у реанімацію, де, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження у справі про порушення правил безпеки дорожнього руху.

ДТП у Львові. Фото: скриншот

Нагадаємо, біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області у суботу, 15 червня, сталася моторошна ДТП, внаслідок якої є загиблий та постраждалі.

Водночас в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждала вагітна жінка. Автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на місце події, також потрапив у ДТП.