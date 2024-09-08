Тренировка от Третьей штурмовой бригады во Львове — как зарегистрироваться

Третья штурмовая проведет военную подготовку во Львове — как попасть
Во Львове Третья штурмовая бригада (ОШБр) вместе с инструкторами Reservist проведут однодневную тренировку и страйкбольный турнир. Присоединиться можно после регистрации.
Об этом сообщили в пресс-службе Третьей ОШБр.
Тренировка от Третьей штурмовой во Львове
Военные отмечают, что тренировка состоится 14 сентября во Львове. Опытные инструктора проведут занятия как для новичков, так и для людей с опытом.
"Профессиональные бойцы научат штурмовать и оборонять на страйкбольной зарубе", — говорится в сообщении.
В программу тренировок также включена базовая подготовка по тактической медицине, тактика ведения боя, атака и оборона позиций.
"Знакомство с военными Третьей штурмовой, драйв и максимальное погружение в атмосферу бригадной подготовки гарантируем", — добавили в ОШБр.
Зарегистрироваться и узнать полное расписание мероприятия можно по ссылке.
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