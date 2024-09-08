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Жадан и Снайдер открыли во Львове уникальный исследовательский институт — подробности

8 сентября 2024 14:57
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Во Львове Жадан и Снайдер открыли Институт документирования и взаимодействия
Сергей Жадан и Тимоти Снайдер во Львове. Фото: Роман Балук
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Во Львове в субботу, 7 сентября, открыли Институт документирования и взаимодействия (INDEX). На открытие пришли всемирно известный историк Тимоти Снайдер и украинский писатель-музыкант Сергей Жадан.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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В сообщении говорится, что INDEX — проект Института гуманитарных наук в Вене (IWM). Как отметили во время открытия руководители института, пора выйти за рамки проектов быстрого действия и думать о документировании действительности для будущего.

львов INDEX
Сергей Жадан и Тимоти Снайдер. Источник: Роман Балук

"Создание INDEX — украинского интеллектуального и культурного институции — это не только ответ на полномасштабную войну, но и залог длительного и преданного сотрудничества. Она будет документировать российскую войну против Украины и будет способствовать интеллектуальному взаимодействию между Украиной и внешним миром", — говорится в сообщении.

львов открытие INDEX
Тимоти Снайдер, Андрей Садовый и Сергей Жадан. Источник: Роман Балук

Открытие института началось с короткой лекции Тимоти Снайдера о важности документирования украинского опыта войны, после чего выступил Жадан, который в конце события зачитал отрывки из своих прозаических произведений. На церемонии присутствовал и мэр города Андрей Садовый.

"То, что сегодня очевидно, завтра таким не будет. Но то, что очевидно бывает трудно выразить словами, потому что оно кажется таким понятным, что не требует описания. Поэтому факты нужно сохранить и передать для будущих поколений", — написал он в Facebook.

садовый львов
Скриншот сообщения Садового

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