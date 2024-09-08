У Львові Жадан та Снайдер відкрили Інститут документування і взаємодії

Сергій Жадан і Тімоті Снайдер у Львові. Фото: Роман Балук

У Львові у суботу, 7 вересня, відкрили Інститут документування і взаємодії (INDEX). На відкриття завітали всесвітньо відомий історик Тімоті Снайдер та український письменник-музикант Сергій Жадан.

Про це повідомляє пресслужба мерії міста.

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У повідомленні йдеться, що INDEX — проєкт Інституту гуманітарних наук у Відні (IWM). Як зазначили під час відкриття керівники інституції, настав час вийти за рамки проєктів швидкої дії та думати про документування дійсності для майбутнього.

Сергій Жадан та Тімоті Снайдер. Джерело: Роман Балук

"Створення INDEX — української інтелектуальної та культурної інституції — є не тільки відповіддю на повномасштабну війну, а й запорукою тривалої та відданої співпраці. Вона документуватиме російську війну проти України та сприятиме інтелектуальній взаємодії між Україною та зовнішнім світом", — повідомляють у мерії.

Тімоті Снайдер, Андрій Садовий та Сергій Жадан. Джерело: Роман Балук

Відкриття інституту почалось з короткої лекції Тімоті Снайдера про важливість документування українського досвіду війни, після чого виступив Жадан, який наприкінці події зачитав уривки зі своїх прозових творів. На церемонії був присутній і мер міста Андрій Садовий.

"Те, що сьогодні є очевидним, завтра таким не буде. Але те, що очевидне, буває важко висловити словами, бо воно здається таким зрозумілим, що аж не потребує опису. Тому факти треба зберегти та передати для майбутніх поколінь", — написав він у Facebook.