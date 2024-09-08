Вишкіл від Третьої штурмової бригади у Львові — як зареєструватися

Бійці на тренуванні. Ілюстративне фото: Третя штурмова бригада

У Львові Третя штурмова бригада (ОШБр) разом з інструкторами Reservist проведуть одноденний вишкіл та страйкбольний турнір. Приєднатися можна після реєстрації.

Про це повідомили у пресслужбі Третьої ОШБр.

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Військові зазначають, що вишкіл відбудеться 14 вересня у Львові. Досвідчені інструктори проведуть тренування як для новачків, так і для людей, які мають досвід.

"Професійні бійці навчать штурмувати й обороняти на страйкбольній зарубі", — йдеться у повідомленні.

У програму тренувань також включена базова підготовка з тактичної медицини, тактика ведення бою, атака і оборона позицій.

"Знайомство з військовими Третьої штурмової, драйв і максимальне занурення в атмосферу бригадної підготовки гарантуємо", — додали в ОШБр.

Зареєструватися та дізнатися повний розклад заходу можна за посиланням.