Прогноз погоды на Львовщине 30 декабря — ожидается туман и гололед.

Три опасности сразу — какую погоду прогнозируют во Львове завтра
Во Львовской области в понедельник, 30 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков, однако местных жителей будет попасть туман, гололед и гололедица. Максимальная температура воздуха будет достигать +6 °С.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Украине 30 декабря
В Львовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром туман, местами гололедица, на дорогах гололедица.
Ветер ночью западный, 5-10 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от -4 °С до +1 °С, днем +1...+6 °С;
- Во Львове температура ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об антициклоне, который накроет Украину на выходные.
А во Львове сделали предупреждение для водителей и пешеходов на завтра из-за опасных погодных условий.
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