Прогноз погоды на Львовщине 30 декабря — ожидается туман и гололед.

Холод на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во Львовской области в понедельник, 30 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков, однако местных жителей будет попасть туман, гололед и гололедица. Максимальная температура воздуха будет достигать +6 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Украине 30 декабря

В Львовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром туман, местами гололедица, на дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, 5-10 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -4 °С до +1 °С, днем +1...+6 °С;

Во Львове температура ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.

Погода в Украине 30 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об антициклоне, который накроет Украину на выходные.

А во Львове сделали предупреждение для водителей и пешеходов на завтра из-за опасных погодных условий.