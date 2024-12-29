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Три небезпеки одразу — яку погоду прогнозують у Львові завтра

29 грудня 2024 16:41
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині 30 грудня — очіється туман і ожеледь
Холод на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Львівській області у понеділок, 30 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів, проте місцевих мешканців спіткатиме туман, ожеледь і ожеледиця. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °С.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології

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У Львівській області очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі та вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер вночі західний, 5-10 м/с, вдень південно-західний, 9-14 м/с.

Температура повітря:

  • вночі від -4 °С до +1 °С, вдень +1...+6 °С;
  • У Львові температура вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.
погода в Україні
Погода в Україні 30 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталя Діденко попередила про антициклон, який накриє Україну на вихідні.

А у Львові зробили попередження для водіїв та пішоходів на завтра через небезпечні погодні умови.

Львів синоптик погода в Україні температура повітря туман

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