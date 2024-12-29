Прогноз погоди на Львівщині 30 грудня — очіється туман і ожеледь

Три небезпеки одразу — яку погоду прогнозують у Львові завтра
У Львівській області у понеділок, 30 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів, проте місцевих мешканців спіткатиме туман, ожеледь і ожеледиця. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °С.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода в Україні 30 грудня
У Львівській області очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі та вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер вночі західний, 5-10 м/с, вдень південно-західний, 9-14 м/с.
Температура повітря:
- вночі від -4 °С до +1 °С, вдень +1...+6 °С;
- У Львові температура вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталя Діденко попередила про антициклон, який накриє Україну на вихідні.
А у Львові зробили попередження для водіїв та пішоходів на завтра через небезпечні погодні умови.
Читайте Новини.LIVE!