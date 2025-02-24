Третья годовщина вторжения России — роль Львова в помощи Украине во время войны

Львовский оперный театр. Иллюстративное фото: Ruslan Lytvyn

Сегодня, 24 февраля, исполняется три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время Львов превратился в один из главных гуманитарных и волонтерских центров страны.

Как Львов помогал переселенцам, координировал гуманитарную поддержку и внедрял важные инициативы — читайте в материале Новини.LIVE.

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Как Львов поддержал украинцев

С начала войны во Львове нашли приют более 500 тысяч вынужденных переселенцев. Для их размещения было обустроено около 250 административных помещений, а для поддержки — создано 10 тысяч новых рабочих мест. Тем временем львовские школы приняли более 50 тысяч детей из прифронтовых регионов, обеспечив им непрерывное обучение.

Переселенцы на автовокзале во Львове. Фото: УНИАН

Масштабное волонтерское движение в городе объединило сотни инициатив. В первый год войны заработало более 300 волонтерских штабов, которые ежедневно обеспечивали питанием до 50 тысяч человек, в том числе на вокзале.

Также в качестве гуманитарной помощи было роздано более 2 миллионов комплектов одежды и предметов первой необходимости.

Кроме того, создали 20 центров психологической поддержки, где проведено более 50 тысяч консультаций для пострадавших от войны.

Раздача горячих обедов. Фото: zbruc.eu

Львов стал стратегическим логистическим узлом. Через город проходили основные потоки гуманитарной помощи, которую получала вся страна.

За три года во Львов поступило более 20 тысяч тонн гуманитарных грузов. Международные партнеры передали Украине более 1 миллиона аптечек и 200 автомобилей скорой помощи.

Склад с гуманитарной помощью. Фото: УНИАН

Медицинская система города работала в усиленном режиме. Львовские больницы приняли более 70 тысяч раненых военных и гражданских.

Для эффективной работы госпиталей в мае 2022 года был создан координационный медицинский центр "Первое медицинское объединение".

За три года больницы получили более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и современное хирургическое оборудование.

Во Львове пересадили нерв раненому защитнику. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Львовщина не избежала последствий войны. За три года город и область подверглись нескольким десяткам ракетных атак, в результате которых повреждено более 200 зданий, из которых 20 нуждаются в капитальном восстановлении.

Враг нанес удары по жилым кварталам, историческим памятникам, больницам и учебным заведениям.

Для их восстановления город привлекает международную помощь и реализует инициативы по финансированию реконструкции разрушенных объектов.

Разрушенный дом в ЖК "Городские дома" в результате российского обстрела 6 июля 2023 года. Фото: ГСЧС

Ранее Новини.LIVE спросили львовян на улицах города, что они думают о призывах власти по возвращению украинцев из-за границы.

Также мы сообщали, что переселенцы не всегда чувствуют себя комфортно в новых городах, ведь сталкиваются с предвзятым отношением со стороны других украинцев.