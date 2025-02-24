Третя річниця вторгнення Росії — роль Львова у допомозі Україні під час війни

Львівський оперний театр. Ілюстративне фото: Ruslan Lytvyn

Сьогодні, 24 лютого, минає три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час Львів перетворився на один з головних гуманітарних і волонтерських центрів країни.

Як Львів допомагав переселенцям, координував гуманітарну підтримку та впроваджував важливі ініціативи — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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З початку війни у Львові знайшли прихисток понад 500 тисяч вимушених переселенців. Для їхнього розміщення було облаштовано близько 250 адміністративних приміщень, а для підтримки — створено 10 тисяч нових робочих місць. Тим часом львівські школи прийняли понад 50 тисяч дітей із прифронтових регіонів, забезпечивши їм безперервне навчання.

Переселенці на автовокзалі у Львові. Фото: УНІАН

Масштабний волонтерський рух у місті об’єднав сотні ініціатив. У перший рік війни запрацювало понад 300 волонтерських штабів, які щоденно забезпечували харчуванням до 50 тисяч людей, зокрема на вокзалі.

Також у якості гуманітарної допомоги було роздано понад 2 мільйони комплектів одягу та предметів першої необхідності.

Крім того, створили 20 центрів психологічної підтримки, де проведено понад 50 тисяч консультацій для постраждалих від війни.

Роздача гарячих обідів. Фото: zbruc.eu

Львів став стратегічним логістичним вузлом. Через місто проходили основні потоки гуманітарної допомоги, яку отримувала вся країна.

За три роки до Львова надійшло понад 20 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Міжнародні партнери передали Україні понад 1 мільйон аптечок і 200 автомобілів швидкої допомоги.

Склад з гуманітарною допомогою. Фото: УНІАН

Медична система міста працювала у посиленому режимі. Львівські лікарні прийняли понад 70 тисяч поранених військових і цивільних.

Для ефективної роботи шпиталів у травні 2022 року було створено координаційний медичний центр "Перше медичне об’єднання".

За три роки лікарні отримали понад 200 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) та сучасне хірургічне обладнання.

У Львові пересадили нерв пораненому захиснику. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Львівщина не уникнула наслідків війни. За три роки місто та область зазнали кілька десятків ракетних атак, унаслідок яких пошкоджено понад 200 будівель, з яких 20 потребують капітального відновлення.

Ворог завдав ударів по житлових кварталах, історичних пам’ятках, лікарнях та навчальних закладах.

Для їх відбудови місто залучає міжнародну допомогу та реалізує ініціативи з фінансування реконструкції зруйнованих об’єктів.

Зруйнований будинок у ЖК "Міські будинки" унаслідок російського обстрілу 6 липня 2023 року. Фото: ДСНС

Раніше Новини.LIVE запитали львів’ян на вулицях міста, що вони думають про заклики влади щодо повернення українців із-за кордону.

Також ми повідомляли, що переселенці не завжди почуваються комфортно в нових містах, адже стикаються з упередженим ставленням з боку інших українців.