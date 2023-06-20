"Три попадания": Козицкий сообщил детали ночной атаки на Львов
Около 5:00 20 июня Львов был атакован вражескими беспилотниками модели Shahed. Эти беспилотные летательные аппараты поразили объект важного значения для города.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Что известно про утреннюю атаку на Львов
По словам Козицкого, зарегистрировано три удара, которые вызвали серьезные повреждения: разрушены межэтажные перекрытия и выбиты стекла. Несмотря на масштаб ущерба, человеческие жертвы и пострадавшие отсутствуют. Вследствие атаки возник пожар.
"Если вы знаете, что где-то на Львовщине укрытия закрыты или непригодны, звоните по телефону на Горячую линию области по номеру 112", — сказал Козицкий.
Напомним, что ночью, 20 июня, долгое время сохранялась воздушная тревога в Украине, переместившаяся на западные области. Кроме того, раздавались взрывы во Львове.
Добавим, что зафиксировано одно попадание в критическую инфраструктуру города, к счастью, без жертв и пострадавших.