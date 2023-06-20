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"Три попадания": Козицкий сообщил детали ночной атаки на Львов

20 июня 2023 09:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Три попадания": Козицкий сообщил детали ночной атаки на Львов
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Максим Козицкий
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Около 5:00 20 июня Львов был атакован вражескими беспилотниками модели Shahed. Эти беспилотные летательные аппараты поразили объект важного значения для города.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По словам Козицкого, зарегистрировано три удара, которые вызвали серьезные повреждения: разрушены межэтажные перекрытия и выбиты стекла. Несмотря на масштаб ущерба, человеческие жертвы и пострадавшие отсутствуют. Вследствие атаки возник пожар.

"Если вы знаете, что где-то на Львовщине укрытия закрыты или непригодны, звоните по телефону на Горячую линию области по номеру 112", — сказал Козицкий.

Напомним, что ночью, 20 июня, долгое время сохранялась воздушная тревога в Украине, переместившаяся на западные области. Кроме того, раздавались взрывы во Львове.

Добавим, что зафиксировано одно попадание в критическую инфраструктуру города, к счастью, без жертв и пострадавших.

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