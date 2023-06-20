"Три влучання": Козицький повідомив деталі нічної атаки на Львів

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Максим Козицький

Близько 5:00 20 червня Львів атакували ворожі безпілотники моделі Shahed. Ці безпілотні літальні апарати уразили об'єкт важливого значення для міста.

Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

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За словами Козицького, зареєстровано три удари, які викликали серйозні пошкодження: зруйновано міжповерхові перекриття та вибито скло. Попри масштаб збитків, людських жертв і постраждалих немає. Внаслідок атаки виникла пожежа.

"Якщо ви знаєте, що десь на Львівщині укриття закриті або непридатні, телефонуйте на гарячу лінію області за номером 112", — сказав Козицький.

Нагадаємо, що вночі, 20 червня, тривалий час зберігалася повітряна тривога в Україні, що перемістилася на західні області. Крім того, лунали вибухи у Львові.

Додамо, що зафіксовано одне влучання в критичну інфраструктуру міста, на щастя, без жертв та постраждалих.