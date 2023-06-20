"Три влучання": Козицький повідомив деталі нічної атаки на Львів
Близько 5:00 20 червня Львів атакували ворожі безпілотники моделі Shahed. Ці безпілотні літальні апарати уразили об'єкт важливого значення для міста.
Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.
Що відомо про ранкову атаку на Львів
За словами Козицького, зареєстровано три удари, які викликали серйозні пошкодження: зруйновано міжповерхові перекриття та вибито скло. Попри масштаб збитків, людських жертв і постраждалих немає. Внаслідок атаки виникла пожежа.
"Якщо ви знаєте, що десь на Львівщині укриття закриті або непридатні, телефонуйте на гарячу лінію області за номером 112", — сказав Козицький.
Нагадаємо, що вночі, 20 червня, тривалий час зберігалася повітряна тривога в Україні, що перемістилася на західні області. Крім того, лунали вибухи у Львові.
Додамо, що зафіксовано одне влучання в критичну інфраструктуру міста, на щастя, без жертв та постраждалих.