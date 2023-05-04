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В эти выходные Львову исполняется 767 лет: как будут праздновать

4 мая 2023 14:33
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
В эти выходные Львову исполняется 767 лет: как будут праздновать
По случаю праздника в городе проведут ряд мероприятий. Фото: Львовский городской совет
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В эти выходные, 6 и 7 мая, Львову исполняется 767 лет со дня основания. По случаю праздника в городе проведут ряд мероприятий и положат начало новой традиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета

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Подробности

В субботу, 6 мая , в 13:00 на площади Рынок состоится торжественная церемония поднятия флага Львова. Сначала городской трубач исполнит "Мелодию города", а затем военнослужащий, проходящий лечение в реабилитационном центре "Несокрушимые", поднимет флаг Львова. Кроме того, в этот день будет начата новая традиция, детали которой пока не разглашают, чтобы это был сюрприз для львовян и гостей города.

В этот же день на Лычаковском кладбище состоится совместная молитва с участием семей погибших Героев. Молитва начнется в 17:00 на Поле почетных захоронений №86-А и продолжится на Полях №67 и №76.

В воскресенье, 7 мая, в Стрыйском парке состоится благотворительная выставка-ярмарка "Львов — город городов". По случаю дня города Львов как "город городов" соберет украинцев из Донеччины, Луганщины, Херсонщины, Харьковщины, Сумщины, Киевщины, Запорожчины и Крыма, которые сейчас живут и творят во Львове. Гости события узнают о культурных особенностях прифронтовых и оккупированных регионов и присоединятся к сбору средств для нужд Вооруженных сил Украины.

С 13:00 до 18:00 на выставке-ярмарке пройдут лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, будут готовить блюда, а у релокированных предпринимателей можно будет приобрести крафтовые изделия, кофе и выпечку. Хедлайнер события — Виктор Павлик.

Также в воскресенье в городских учреждениях культуры запланировано несколько благотворительных событий

  • С 12:00 до 16:00 час. на площади возле медиатеки "Мультиплекс" (ул. В. Симоненко, 10) Львовская муниципальная библиотека совместно с ОО "Равные возможности для всех" и Домом детского и юношеского творчества Лычаковского района приглашают на благотворительную библиотечную ярмарку с мастер-классами для детей и взрослых, фотовыставкой "Несокрушимые", поэтической экскурсией и авторскими чтениями "Изобретение города", флешмобом "767 аплодисментов" и др.
  • Львовский киноцентр с 13:00 до 18:00 приглашает на благотворительную акцию, организованную совместно с львовской художественной школой № 10, народными домами пгт Брюховичи и Винник. На площади перед Львовским киноцентром (ул. В. Великого 14а-18) пройдет ярмарка, многочисленные мастер-классы, а также выступления танцевальных и вокальных коллективов.

7 мая заведения общего среднего и внешкольного образования приглашают на праздничные фестивали ко Дню города в каждом районе. Локация гостей ждут ярмарки со вкусностями, разнообразные игры и мастер-классы, а также выступления детей.

Ярмарки будут проходить по адресам:

  • школа №6, ул. Зеленая, 22
  • школа №77, ул. Выговского, 7а
  • лицей №38, ул. Поречкова, 4а
  • школа №99, ул. Творческая, 1
  • площадь перед Церковью Рождества Пресвятой Богородицы, площадь святого Иоанна Павла II папы Римского, 1
  • площадь перед школой №36 и лицеем №2, ул. Владимира Великого, 55 а

Средства, вырученные на выставке-ярмарке и в учебных заведениях, передадут на закупку дронов для 125-й бригады территориальной обороны, а благотворительные события от заведений культуры имеют целью собрать деньги на Starlink для 24-й механизированной бригады имени короля Даниила.

Напомним, мы ранее писали, что студенты Украинского католического университета устроили вечеринку в Доме ученых во Львове. Она состоялась в субботу, 29 апреля, когда был объявлен траур по погибшим в Умани.

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