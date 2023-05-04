Цими вихідними Львову виповнюється 767 років: як святкуватимуть

З нагоди свята в місті проведуть низку заходів. Фото: Львівська міська рада

Цими вихідними, 6 та 7 травня, Львову виповнюється 767 років з дня заснування. З нагоди свята в місті проведуть низку заходів та започаткують нову традицію.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради

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Деталі

У суботу, 6 травня, о 13:00 на площі Ринок відбудеться урочиста церемонія підняття прапора міста Львова. Спочатку міський сурмач виконає "Мелодію міста", а потім військовослужбовець, який проходить лікування у реабілітаційному центрі "Незламні", підійме прапор Львова. Окрім того у цей день буде започатковано нову традицію, деталі якої поки не розголошують, щоб це був сюрприз для львів’ян і гостей міста.

Опісля цього ж дня на Личаківському кладовищі відбудеться спільна молитва за участі родин загиблих Героїв. Молитва розпочнеться о 17:00 год на Полі почесних поховань №86-А та продовжиться на Полях № 67 та № 76.

В неділю, 7 травня, у Стрийському парку відбудеться благодійна виставка-ярмарок "Львів — місто міст". З нагоди дня міста, Львів, як "місто міст", збере українців із Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини, Сумщини, Київщини, Запоріжжя та Криму, які зараз живуть та творять у Львові. Гості події дізнаються про культурні особливості з прифронтових і окупованих регіонів і долучаться до збору коштів для потреб Збройних сил України.

З 13:00 до 18:00 на виставці-ярмарку відбуватимуться лекції, майстер-класи, музичні виступи, готуватимуть страви, а у релокованих підприємців можна буде придбати крафтові вироби, каву та випічку. Хедлайнер події — Віктор Павлік.

Також у неділю в міських закладах культури заплановано кілька благодійних подій:

з 12:00 до 16:00 год. на площі біля медіатеки "Мультиплекс" (вул. В. Симоненка, 10) Львівська муніципальна бібліотека спільно з ГО "Рівні можливості для всіх" й Будинком дитячої та юнацької творчості Личаківського району запрошують на благодійний бібліотечний ярмарок з майстер-класами для дітей та дорослих, фотовиставкою "Незламні", поетичною екскурсією та авторськими читаннями "Винайдення міста", флешмобом "767 оплесків" та ін.

Львівський кіноцентр з 13:00 до 18:00 запрошує на благодійну акцію, організовану спільно з львівською мистецькою школою № 10, народними домами смт Брюховичі та Винник. На площі перед Львівським кіноцентром (вул. В. Великого 14а-18) відбуватиметься ярмарок, численні майстер-класи, а також виступи танцювальних та вокальних колективів.

7 травня також заклади загальної середньої та позашкільної освіти запрошують на святкові фестивалі до Дня міста у кожному районі. На локація гостей чекають ярмарки зі смаколиками, різноманітні ігри та майстер-класи, а також виступи дітей.

Ярмарки відбуватимуться за адресами:

школа №6, вул. Зелена, 22

школа №77, вул. Виговського, 7а

ліцей №38, вул. Порічкова, 4а

школа №99, вул. Творча, 1

площа перед Церквою Різдва Пресвятої Богородиці, майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1

площа перед школою №36 і ліцеєм №2, вул. Володимира Великого, 55 а

Кошти, виручені на виставці-ярмарку та у закладах освіти, передадуть на закупівлю дронів для 125-ої бригади територіальної оборони, а благодійні події від закладів культури мають на меті зібрати гроші на Starlink для 24-ої механізованої бригади імені короля Данила.

Нагадаємо, ми раніше писали, що студенти Українського католицького університету влаштували вечірку в Будинку вчених у Львові. Вона відбулася у суботу, 29 квітня, коли була оголошена жалоба за загиблими в Умані.