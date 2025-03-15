Сколько стоят семена во Львове 2025 — цены и что покупают украинцы для огорода

Продажа семян во Львове. Фото: Новини.LIVE

С началом весны львовские рынки наполняются саженцами деревьев, ягодных кустов и семенами овощей и цветов. Для многих садоводов и огородников этот период — настоящий старт сезона. Именно сейчас они активно покупают посадочный материал, планируют будущие урожаи и создают уютные уголки на своих участках.

Какие цены на саженцы и семена на центральном рынке Львова, читайте в материале Новини.LIVE

Читайте также:

Цены на семена во Львове

Львовские рынки в марте наполняются разнообразными саженцами и семенами. Продавцы предлагают широкий ассортимент плодовых и декоративных растений, а также семена овощей и цветов.

Цены на семена могут варьироваться, в зависимости от качества продукции и сорта. К примеру, продавец Татьяна более 20 лет торгует семенами овощей и цветов. Женщина говорит, имеет семена украинского производителя и импортную продукцию.

"У нас есть разные семена: дыня, арбузы, огурцы, помидоры, салат и свекла. Ну и, конечно, разновидность различных цветов", — говорит продавщица.

Продажа семян во Львове. Фото: Новини.LIVE

По словам продавщицы, цены на продукцию украинского производителя за последние три года не изменились.

5 г пачка семян — 10 грн;

15 г пачка семян — 35 грн.

Чаще всего сейчас покупают рассаду перца, помидоров, баклажанов и зелени.

Продажа семян во Львове. Фото: Новини.LIVE

Из импортной продукции на рынке есть семена голландских огурцов и французских помидоров.

1 пачка импортных семян: 45-65 грн.

Зато на оптовом рынке во Львове саженцы и семена могут варьироваться, в зависимости от вида, сорта и качества продукции.

Продажа семян во Львове. Фото: Новини.LIVE

Плодовые деревья:

яблоня, груша — 150-300 грн;

черешня, слива, вишня — 180-350 грн;

персик, абрикос — 200-400 грн.

Ягодные кусты:

малина — 50-120 грн;

смородина — 80-150 грн;

крыжовник — 100-180 грн;

голубика — 250-400 грн.

Декоративные растения:

туя, можжевельник — 100-500 грн;

самшит — 120-250 грн;

гортензия — 300-600 грн.

Семена овощей и цветов:

огурцы, помидоры — от 10 грн за пакетик;

морковь, свекла, капуста — от 7 грн;

петуния, бархатцы, астры — от 12 грн.

Продажа семян во Львове. Фото: Новини.LIVE

Как отмечают продавцы, покупатели ищут как традиционные, так и новые сорта для своих огородов и садов.

Напомним, мы ранее писали, какая стоимость яиц в супермаркетах в марте.

Мы также писали, как выросли цены на фрукты и овощи во Львове.