Сколько стоят семена во Львове 2025 — цены и что покупают украинцы для огорода

Цены на семена во Львове 2025 — что покупают
С началом весны львовские рынки наполняются саженцами деревьев, ягодных кустов и семенами овощей и цветов. Для многих садоводов и огородников этот период — настоящий старт сезона. Именно сейчас они активно покупают посадочный материал, планируют будущие урожаи и создают уютные уголки на своих участках.
Какие цены на саженцы и семена на центральном рынке Львова, читайте в материале Новини.LIVE
Цены на семена во Львове
Львовские рынки в марте наполняются разнообразными саженцами и семенами. Продавцы предлагают широкий ассортимент плодовых и декоративных растений, а также семена овощей и цветов.
Цены на семена могут варьироваться, в зависимости от качества продукции и сорта. К примеру, продавец Татьяна более 20 лет торгует семенами овощей и цветов. Женщина говорит, имеет семена украинского производителя и импортную продукцию.
"У нас есть разные семена: дыня, арбузы, огурцы, помидоры, салат и свекла. Ну и, конечно, разновидность различных цветов", — говорит продавщица.
По словам продавщицы, цены на продукцию украинского производителя за последние три года не изменились.
- 5 г пачка семян — 10 грн;
- 15 г пачка семян — 35 грн.
Чаще всего сейчас покупают рассаду перца, помидоров, баклажанов и зелени.
Из импортной продукции на рынке есть семена голландских огурцов и французских помидоров.
- 1 пачка импортных семян: 45-65 грн.
Зато на оптовом рынке во Львове саженцы и семена могут варьироваться, в зависимости от вида, сорта и качества продукции.
Плодовые деревья:
- яблоня, груша — 150-300 грн;
- черешня, слива, вишня — 180-350 грн;
- персик, абрикос — 200-400 грн.
Ягодные кусты:
- малина — 50-120 грн;
- смородина — 80-150 грн;
- крыжовник — 100-180 грн;
- голубика — 250-400 грн.
Декоративные растения:
- туя, можжевельник — 100-500 грн;
- самшит — 120-250 грн;
- гортензия — 300-600 грн.
Семена овощей и цветов:
- огурцы, помидоры — от 10 грн за пакетик;
- морковь, свекла, капуста — от 7 грн;
- петуния, бархатцы, астры — от 12 грн.
Как отмечают продавцы, покупатели ищут как традиционные, так и новые сорта для своих огородов и садов.
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