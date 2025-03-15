Скільки коштує насіння у Львові 2025 — ціни та що купують українці для городу

Продаж насіння у Львові. Фото: Новини.LIVE

З початком весни львівські ринки наповнюються саджанцями дерев, ягідних кущів і насінням овочів та квітів. Для багатьох садівників і городників цей період — справжній старт сезону. Саме зараз вони активно купують посадковий матеріал, планують майбутні врожаї та створюють затишні куточки на своїх ділянках.

Які ціни на саджанці та насіння на центральному ринку Львова, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Ціни на насіння у Львові

Львівські ринки у березні наповнюються різноманітними саджанцями та насінням. Продавці пропонують широкий асортимент плодових та декоративних рослин, а також насіння овочів і квітів.

Ціни на насіння можуть варіюватися, залежно від якості продукції та сорту. До прикладу, продавчиня Тетяна понад 20 років торгує насінням овочів та квітів. Жінка каже, має насіння українського виробника та імпортну продукцію.

"У нас є різне насіння: диня, кавуни, огірки, помідори, салат та буряки. Ну і, звісно, різновид різних квітів", — каже продавчиня.

Продаж насіння у Львові. Фото: Новини.LIVE

Зі слів продавчині, ціни на продукцію українського виробника за останні три роки не змінились.

5 г пачка насіння — 10 грн;

15 г пачка насіння — 35 грн.

Найчастіше зараз купують розсаду перцю, помідорів, баклажанів та зелені.

Продаж насіння у Львові. Фото: Новини.LIVE

З імпортної продукції на ринку є насіння голландських огірків та французьких помідорів.

1 пачка імпортного насіння: 45–65 грн.

Натомість на гуртовому ринку у Львові саджанці та насіння можуть варіюватися, залежно від виду, сорту та якості продукції.

Продаж насіння у Львові. Фото: Новини.LIVE

Плодові дерева:

яблуня, груша — 150–300 грн;

черешня, слива, вишня — 180–350 грн;

персик, абрикос — 200–400 грн.

Ягідні кущі:

малина — 50–120 грн;

смородина — 80–150 грн;

аґрус — 100–180 грн;

лохина — 250–400 грн.

Декоративні рослини:

туя, ялівець — 100–500 грн;

самшит — 120–250 грн;

гортензія — 300–600 грн.

Насіння овочів та квітів:

огірки, помідори — від 10 грн за пакетик;

морква, буряк, капуста — від 7 грн;

петунія, чорнобривці, айстри — від 12 грн.

Продаж насіння у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як зазначають продавці, покупці шукають як традиційні, так і нові сорти для своїх городів та садів.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка вартість яєць у супермаркетах в березні.

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