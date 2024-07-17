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ЦПАУ не принимают призывников — сколько военнообязанных обновили данные во Львове

17 июля 2024 22:03
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
ЦНАПы работают для всех — сколько мужчин обновили свои данные до 16 июля 2024 года
ЦПАУ на площади Рынок сегодня во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

С сегодняшнего дня ЦПАУ Украины не принимают заявки на обновление военно-учетных данных. Кроме ЦПАУ каждый военнообязанный имел возможность обновить свои военные документы до 16 июля 2024 года в ТЦК и СП или через "Резерв+". 

Как сообщила в комментарии Новини.LIVE Валентина Бартошик, директор департамента гуманитарной политики ЛГС, более 40 тысяч военнообязанных обновили свои данные в ЦПАУ Львова.

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40 тысяч человек обновили свои данные в ЦПАУ Львова

"В течение 60 дней через ЦПАУ Львова прошли более 40 тысяч человек, которые смогли подать документы и обновить свой учетный документ, в котором отмечено, что военнообязанный обновил свои данные", — говорит Бартошик.

По ее словам, с сегодняшнего дня военнообязанные и призывники, которые не обновили свои данные в ЦПАУ, могут воспользоваться мобильным приложением "Резерв+" или обратиться в ТЦК и СП.

Напомним, мы ранее писали, как возле ЦПАУ во Львове формируются очереди из мужчин, которые хотят успеть подать свои документы.

Мы также писали, что будет, если при обновлении данных вы указали не свой адрес.

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