ЦНАПи працюють для всіх — скільки чоловіків оновили свої дані до 16 липня 2024

ЦНАП на площі Ринок сьогодні у Львові. Фото: Новини.LIVE

Відсьогодні ЦНАПи України не приймають заявки на оновлення військово облікових даних. Крім ЦНАПів, кожен військовозобов'язаний мав можливість оновити свої військові документи до 16 липня 2024 року в ТЦК та СП або через "Резерв +".

Як повідомила в коментарі Новини.LIVE Валентина Бартошик, директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР, понад 40 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у ЦНАПах Львова.

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40 тисяч людей оновили свої дані у ЦНАПах Львова

"Протягом 60 днів через ЦНАПи львівської громади пройшли понад 40 тисяч людей, які змогли подати документи та оновити свій обліковий документ, в якому зазначено, що військовозобовʼязаний оновив свої дані", — каже Бартошик.

З її слів, відсьогодні військовозобовʼязані й призовники, які не оновили свої дані в ЦНАП, мають можливість скористатись мобільним додатком "Резерв+" або звернутися в ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми раніше писали, як біля ЦНАПів у Львові формуються черги з чоловіків, які хочуть встигнути подати свої документи.

Ми також писали, що буде, якщо при оновленні даних ви зазначили не свою адресу.