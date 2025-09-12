Видео
В автосервисе на Львовщине произошла стрельба — есть погибшие

В автосервисе на Львовщине произошла стрельба — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 13:47
Стрельба в автосервисе на Львовщине — что известно
Полиция на месте преступления. Фото: lv.npu.gov.ua

В селе Подрясное во Львовской области произошла стрельба в одном из местных автосервисов. В результате трагедии погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в Национальной полиции Львовщины в пятницу, 12 сентября.

Читайте также:

На Львовщине произошла стрельба

Около 12:00 в помещении офиса одного из местных автосервисов обнаружили мертвыми двух работников. По предварительной информации, они погибли от огнестрельных ранений.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следователи и профильные службы, которые проводят необходимые оперативные мероприятия.

Ранее во Львове двое несовершеннолетних хотели взорвать военного за деньги по указанию из российских Telegram-каналов.

А также стало известно, что в США произошла стрельба в общежитии Военно-морской академии.

