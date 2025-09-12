Стрельба в автосервисе на Львовщине — что известно

В автосервисе на Львовщине произошла стрельба — есть погибшие
В селе Подрясное во Львовской области произошла стрельба в одном из местных автосервисов. В результате трагедии погибли двое мужчин.
Об этом сообщили в Национальной полиции Львовщины в пятницу, 12 сентября.
На Львовщине произошла стрельба
Около 12:00 в помещении офиса одного из местных автосервисов обнаружили мертвыми двух работников. По предварительной информации, они погибли от огнестрельных ранений.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следователи и профильные службы, которые проводят необходимые оперативные мероприятия.
Ранее во Львове двое несовершеннолетних хотели взорвать военного за деньги по указанию из российских Telegram-каналов.
А также стало известно, что в США произошла стрельба в общежитии Военно-морской академии.
Читайте Новини.LIVE!