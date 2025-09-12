Стрілянина в автосервісі на Львівщині — що відомо

Поліція на місці злочину. Фото: lv.npu.gov.ua

У селі Підрясне на Львівщині сталася стрілянина в одному з місцевих автосервісів. Внаслідок трагедії загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомили у Національній поліції Львівщини у п'ятницю, 12 вересня.

Реклама

Читайте також:

На Львівщині сталася стрілянина

Близько 12:00 у приміщенні офісу одного з місцевих автосервісів виявили мертвими двох працівників. За попередньою інформацією, вони загинули від вогнепальних поранень.

Наразі всі обставини події з'ясовуються. На місці працюють слідчі та профільні служби, які проводять необхідні оперативні заходи.

Раніше у Львові двоє неповнолітних хотіли підірвати військового за гроші за вказівкою з російських Telegram-каналів.

А також стало відомо, що у США сталася стрілянина у гуртожитку Військово-морській академії.