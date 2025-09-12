Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У автосервісі на Львівщині стался стрілянина — є загиблі

У автосервісі на Львівщині стался стрілянина — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 13:47
Стрілянина в автосервісі на Львівщині — що відомо
Поліція на місці злочину. Фото: lv.npu.gov.ua

У селі Підрясне на Львівщині сталася стрілянина в одному з місцевих автосервісів. Внаслідок трагедії загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомили у Національній поліції Львівщини у п'ятницю, 12 вересня.

Реклама
Читайте також:

На Львівщині сталася стрілянина

Близько 12:00 у приміщенні офісу одного з місцевих автосервісів виявили мертвими двох працівників. За попередньою інформацією, вони загинули від вогнепальних поранень.

Наразі всі обставини події з'ясовуються. На місці працюють слідчі та профільні служби, які проводять необхідні оперативні заходи.

Раніше у Львові двоє неповнолітних хотіли підірвати військового за гроші за вказівкою з російських Telegram-каналів.

А також стало відомо, що у США сталася стрілянина у гуртожитку Військово-морській академії.

Львів стрілянина Львівська область загиблі автосервіс
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації