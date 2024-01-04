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В ГПСУ назвали количество грузовиков в очередях на польской границе

4 января 2024 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГПСУ назвали количество грузовиков в очередях на польской границе
Грузовики в очереди на польской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На польско-украинской границе остаются заблокированными три направления. Там стоят более 1500 грузовиков.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По словам Демченко, больше всего грузовиков стоят на КПП "Ягодин" и "Рава-Русская". Это ориентировочно 1500 грузовиков в сторону Украины. В то же время он добавил, что именно через пункт пропуска "Ягодин" грузовики двигаются меньше всего.

"Примечательным остается то, что меньше всего грузовиков пропускается через крупнейший КПП — "Ягодин". За прошедшие сутки это фактически около 100 транспортных средств, на днях было еще меньше. Фактически это снижение раз в десять", — отметил представитель Госпогранслужбы.

Напомним, сегодня в Польше на пограничном контрольно-пропускном пункте "Шегини — Медика" снова началось блокирование движения украинских грузовиков. На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков.

Заметим, польские фермеры заявили, что отмена подобных забастовок на границе возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.

Ранее мы писали, что ночью 30 декабря на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате этого граница была частично заблокирована.

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