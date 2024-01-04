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У ДПСУ назвали кількість вантажівок у чергах на польському кордоні

4 січня 2024 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ДПСУ назвали кількість вантажівок у чергах на польському кордоні
Вантажівки у черзі на польському кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки. Там стоять понад 1500 вантажівок. 

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. 

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За словами Демченка, найбільше вантажівок стоїть на КПП "Ягодин" та "Рава-Руська". Це орієнтовно 1500 вантажівок у бік України. Водночас він додав, що саме через пункт пропуску "Ягодин" вантажівки рухаються найповільніше.

"Примітним залишається те, що найменше вантажівок пропускається через найбільший КПП — "Ягодин". За минулу добу це фактично близько 100 транспортних засобів, днями було ще менше. Фактично це зниження разів у десять", — відмітив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі на прикордонному контрольно-пропускному пункту "Шегині — Медика" знову розпочалося блокування руху українських вантажівок. На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. 

Зауважимо, польські фермери заявили, що скасування подібних страйків на кордоні можливе лише в тому випадку, якщо вони дістануть письмове підтвердження, що їхні вимоги буде виконано.

Раніше ми писали, що вночі 30 грудня на прикордонному пропускному пункті "Шегині — Медика" сталися заворушення. Внаслідок цього кордон було частково заблоковано.

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