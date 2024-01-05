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В ГПСУ озвучили количество грузовиков в очередях на польской границе

5 января 2024 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГПСУ озвучили количество грузовиков в очередях на польской границе
Очереди грузовиков на польской границе. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на 5 января на польской границе в очередях стоят две тысячи грузовиков. Блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская — Хребене", "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорохуск" продолжается.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

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Демченко рассказал, что по состоянию на 5 января продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская — Хребене", "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорохуск". На польской границе в очередях стоят около двух тысяч грузовиков.

"По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1400 грузовиков находятся в очередях по этим трем направлениям в сторону Украины. Кроме того, 4 января утром возобновилась блокировка движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Шегини — Медика", очередь на утро — 600 грузовиков", — сказал он.

Спикер ГПСУ также отметил, что на других участках границы движение грузовикам не блокируют. Только на территории Словакии фиксируется небольшая очередь из грузовиков в сторону Украины.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Новини.LIVE сказал, что 4 января в Польше на пограничном контрольно-пропускном пункте "Шегини — Медика" снова началось блокирование движения украинских грузовиков. На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков.

Заметим, польские фермеры заявили, что отмена подобных забастовок на границе возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.

Ранее мы писали, что ночью 30 декабря на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате этого граница была частично заблокирована.

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