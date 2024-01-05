У ДПСУ озвучили кількість вантажівок в чергах на польському кордоні

Черги вантажівок на польському кордоні. Фото: Суспільне

Станом на 5 січня на польському кордоні в чергах стоять дві тисячі вантажівок. Блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорохуськ" продовжується.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Укрінформу.

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Демченко розповів, що станом на 5 січня продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорохуськ". На польському кордоні в чергах стоять близько двох тисяч вантажівок.

"За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1 400 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України. Крім того, 4 січня зранку поновилося блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Шегині — Медика", черга на ранок — 600 вантажівок", — сказав він.

Речник ДПСУ також зазначив, що на інших ділянках кордону рух вантажівкам не блокують. Лише на території Словаччини фіксується невелика черга з вантажівок у бік України.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Новини.LIVE сказав, що 4 січня у Польщі на прикордонному контрольно-пропускному пункту "Шегині — Медика" знову розпочалося блокування руху українських вантажівок. На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок.

Зауважимо, польські фермери заявили, що скасування подібних страйків на кордоні можливе лише в тому випадку, якщо вони дістануть письмове підтвердження, що їхні вимоги буде виконано.

Раніше ми писали, що вночі 30 грудня на прикордонному пропускному пункті "Шегині — Медика" сталися заворушення. Внаслідок цього кордон було частково заблоковано.