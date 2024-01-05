Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У ДПСУ озвучили кількість вантажівок в чергах на польському кордоні arrow

У ДПСУ озвучили кількість вантажівок в чергах на польському кордоні

5 січня 2024 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ДПСУ озвучили кількість вантажівок в чергах на польському кордоні
Черги вантажівок на польському кордоні. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на 5 січня на польському кордоні в чергах стоять дві тисячі вантажівок. Блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорохуськ" продовжується.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Укрінформу

Читайте також:

Блокування польського кордону: скільки вантажівок у черзі

Демченко розповів, що станом на 5 січня продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорохуськ". На польському кордоні в чергах стоять близько двох тисяч вантажівок.

"За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1 400 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України. Крім того, 4 січня зранку поновилося блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Шегині — Медика", черга на ранок — 600 вантажівок", — сказав він.

Речник ДПСУ також зазначив, що на інших ділянках кордону рух вантажівкам не блокують. Лише на території Словаччини фіксується невелика черга з вантажівок у бік України. 

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Новини.LIVE сказав, що  4 січня у Польщі на прикордонному контрольно-пропускному пункту "Шегині — Медика" знову розпочалося блокування руху українських вантажівок. На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. 

Зауважимо, польські фермери заявили, що скасування подібних страйків на кордоні можливе лише в тому випадку, якщо вони дістануть письмове підтвердження, що їхні вимоги буде виконано.

Раніше ми писали, що вночі 30 грудня на прикордонному пропускному пункті "Шегині — Медика" сталися заворушення. Внаслідок цього кордон було частково заблоковано.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі