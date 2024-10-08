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В ДТП на Львовщине пострадала пассажирка мотоцикла — как суд наказал байкера

8 октября 2024 09:53
Виктория Козырь - редактор
Во Львовской области пьяный мотоциклист устроил ДТП — что решил суд
Разбитый мотоцикл. Фото иллюстративное: freepik
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области нетрезвый водитель мотоцикла не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в забор. Спутница байкера в результате ДТП получила множественные открытые переломы нижней челюсти. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 21 апреля в селе Тухолька в Стрыйском районе Львовской области нетрезвый водитель мотоцикла Forte FT200R перевозил пассажирку. Человек не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения. В результате этого мотоцикл вылетел в кювет и врезался в деревянный забор.

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"В результате ДТП пассажирка мотоцикла получила травмы средней степени тяжести, в частности: множественные открытые переломы нижней челюсти", — говорится в документе.

Приговор суда

Водителя мотоцикла обвинили в дорожно-транспортном происшествии, совершенном в состоянии опьянения. Обвиняемый признал свою вину в суде.

Судья признал мотоциклиста виновным и назначил ему наказание — год лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами. Идет срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в Закарпатье 7 октября в дорожно-транспортном происшествии погиб народный артист Украины Богдан Сташков. Ему было 67 лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Полтавской области мужчина совершил ДТП, в результате которого травмировалась и умерла его мать. Виновника аварии привлекли к уголовной ответственности.

ДТП суд Львов Львовская область травма судебные решения

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