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У ДТП на Львівщині постраждала пасажирка мотоцикла — як суд покарав байкера

8 жовтня 2024 09:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині п'яний мотоцикліст влаштував ДТП — що вирішив суд
Розбитий мотоцикл. Фото ілюстративне: freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області нетверезий водій мотоцикла не впорався з керуванням, вилетів з траси та врізався в паркан. Супутниця байкера внаслідок ДТП дістала множинні відкриті переломи нижньої щелепи.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 21 квітня у селі Тухолька в Стрийському районі Львівської області нетверезий водій мотоцикла Forte FT200R перевозив пасажирку. Чоловік не впорався з керуванням, не обрав безпечну швидкість руху. Внаслідок цього мотоцикл вилетів у кювет та врізався у дерев’яний паркан.

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"Унаслідок ДТП пасажирка мотоцикла дістала травми середнього ступеня важкості, зокрема: множинні відкриті переломи нижньої щелепи", — йдеться в документі.

Вирок суду

Водія мотоцикла звинуватили в дорожньо-транспортній пригоді, скоєній у стані сп'яніння. Обвинувачений визнав свою провину у суді.

Суддя визнав мотоцикліста винним та призначив йому покарання — рік позбавлення волі з трирічною забороною керувати транспортними засобами. Триває строк на апеляційне оскарження. 

Нагадаємо, на Закарпатті 7 жовтня в дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. Йому було 67 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Полтавській області чоловік вчинив ДТП, унаслідок якого травмувалася й померла його матір. Винуватця аварії притягнули до кримінальної відповідальності.

ДТП суд Львів Львівська область травма судові рішення

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