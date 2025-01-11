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В Карпатах на известном курорте сгорел отель — видео

11 января 2025 16:53
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Курорт Драгобрат на Закарпатье — в отеле "Полонина" произошел масштабный пожар (видео)
Пожар в гостинице "Полонина" на Драгобрате. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В курортном Драгобрате на Закарпатье произошел масштабный пожар, который полностью уничтожил отель "Полонина". Вероятно, возгорание возникло из-за взрыва газового баллона.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Пожар на курорте

По предварительной информации, возгорание в отеле "Полонина" возникло из-за взрыва газового баллона. Всех гостей и персонал вовремя эвакуировали, пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что спасатели не прибыли на место происшествия, вероятно, из-за сложных погодных условий, что осложнило борьбу с огнем.

В настоящее время подробности инцидента выясняются.

Ранее мы сообщали, что полиция расследует гибель мальчика во время катания на лыжах на одном из горнолыжных комплексов Львовской области.

Также мы писали, что в сети распространяется видео с разрушенными базами отдыха и другими зданиями одного из самых известных курортов Одесской области.

пожар Закарпатье гостиницы горы курорты

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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