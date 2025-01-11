Курорт Драгобрат на Закарпатье — в отеле "Полонина" произошел масштабный пожар (видео)

Пожар в гостинице "Полонина" на Драгобрате. Фото: скриншот

В курортном Драгобрате на Закарпатье произошел масштабный пожар, который полностью уничтожил отель "Полонина". Вероятно, возгорание возникло из-за взрыва газового баллона.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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По предварительной информации, возгорание в отеле "Полонина" возникло из-за взрыва газового баллона. Всех гостей и персонал вовремя эвакуировали, пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что спасатели не прибыли на место происшествия, вероятно, из-за сложных погодных условий, что осложнило борьбу с огнем.

В настоящее время подробности инцидента выясняются.

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