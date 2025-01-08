Поліція розслідує загибель 12-річного хлопчика під час катання на лижах

Місце загибелі хлопчика. Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронцям Львівської області вдалося встановити обставини загибелі 12-річного хлопчика на одному з гірськолижних комплексів. Попередньо встановлено, що він важко травмував голову, з'їжджаючи з гори на лижах. Медики доклали всіх зусиль, щоб врятувати життя травмованій дитині, проте все виявилося марним.

Про це повідомила поліція Львівської області у середу, 8 січня.

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"Повідомлення про те, що на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого у Стрийському районі, загинула дитина, надійшло до поліції 8 січня близько 14.30", — зазначили правоохоронці.

Попередньо правоохоронці встановили, що загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом із батьками. Коли хлопчик з’їжджав з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. Медики надавали хлопчику допомогу просто на місці, проте, попри всі зусилля, він помер.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Хлопчик загинув, катаючись на лижах. Фото: скриншот

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