Полиция расследует гибель 12-летнего мальчика во время катания на лыжах

Место гибели мальчика. Фото: Полиция Львовской области

Правоохранителям Львовской области удалось установить обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на одном из горнолыжных комплексов. Предварительно установлено, что он тяжело травмировал голову, съезжая с горы на лыжах. Медики приложили все усилия, чтобы спасти жизнь травмированному ребенку, но все оказалось тщетным.

Об этом сообщила полиция Львовской области в среду, 8 января.

Читайте также:

Мальчик погиб, катаясь на лыжах

"Сообщение о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе, погиб ребенок, поступило в полицию 8 января около 14.30", — отметили правоохранители.

Предварительно правоохранители установили, что погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями. Когда мальчик съезжал с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. Медики оказывали мальчику помощь прямо на месте, однако, несмотря на все усилия, он умер.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

Мальчик погиб, катаясь на лыжах. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что первым новорожденным ребенком в Одессе в новогоднюю ночь стала девочка Софийка. Она появилась на свет в 00:08. Отец младенца защищает Украину от россиян.

Напомним, в городе Самбор Львовской области дети нашли в кладовке пневматическую винтовку. Во время игр с оружием она выстрелила четырехлетней девочке в голову.