Полиция расследует гибель 12-летнего мальчика во время катания на лыжах

Полиция расследует гибель мальчика во время катания на лыжах
Правоохранителям Львовской области удалось установить обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на одном из горнолыжных комплексов. Предварительно установлено, что он тяжело травмировал голову, съезжая с горы на лыжах. Медики приложили все усилия, чтобы спасти жизнь травмированному ребенку, но все оказалось тщетным.
Об этом сообщила полиция Львовской области в среду, 8 января.
Мальчик погиб, катаясь на лыжах
"Сообщение о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе, погиб ребенок, поступило в полицию 8 января около 14.30", — отметили правоохранители.
Предварительно правоохранители установили, что погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями. Когда мальчик съезжал с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. Медики оказывали мальчику помощь прямо на месте, однако, несмотря на все усилия, он умер.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.
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