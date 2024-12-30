На Львівщині внаслідок ігор зі зброєю поранено дитину

Гвинтівка. Фото: Нацполіція

У місті Самбір Львівській області у суботу, 28 грудня, діти знайшли у коморі пневматичну гвинтівку. Під час ігор зі зброєю вона вистрелила чотирирічній дівчинці у голову.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини у Facebook у понеділок, 30 грудня.

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Так, шестирічний хлопчик та його двоюрідна чотирирічна сестра у коморі будинку своєї бабусі знайшли пневматичну гвинтівку та почали гратися нею.

"Несподівано гвинтівка вистрелила, внаслідок чого дівчинка отримала поранення голови. Зараз вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів — загрози життю дитини немає", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю іноземного виробництва калібру 4,5 міліметрів. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Винуватцю інциденту загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Скриншот допису поліції

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