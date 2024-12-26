У Львові фасад будівлі впав на автомобіль

Цегла впала на авто. Фото ілюстративне: ZAXID.NET

Львівський апеляційний суд зобов’язав Львівське комунальне підприємство "Варшавське-407" виплатити чоловіку 69,2 тисячі гривень компенсації за пошкодження автомобіля, яке було спричинене падінням фасаду будинку.

Обставини справи розповідає видання Хмарочос з посиланням на матеріали судової справи.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що 16 грудня 2023 року Олег Смолинець припаркував автомобіль біля будинку №5 на вулиці Раппопорта. Частина фасаду впала на машину та пошкодила її. При цьому страхова компанія відмовила у відшкодуванні, заявивши, що це не страховий випадок.

Смолинець звернувся до ЛКП "Варшавське-407", яке обслуговує будинок. Комунальники не визнавали відповідальність і стверджували, що пошкоджень фасаду не виявлено, а за стан балконів відповідають мешканці. Чоловік, не погодившись із цим твердженням, подав позов до суду, надавши фотодокази стану фасадів. У травні 2024 року Шевченківський районний суд Львова відмовив у позові, але потерпілий подав апеляцію.

Рішення суду

Апеляційний суд задовольнив позов Смолинця, встановивши, що ЛКП "Варшавське-407" не виконувало своїх обов’язків щодо ремонту та догляду за будинком. Комунальні служби не забезпечили належний стан фасаду, що й призвело до падіння частини конструкції та пошкодження автомобіля.

Суд також зазначив, що мешканці сплачують кошти за утримання будинку, і ЛКП мало використовувати ці гроші на ремонт або ініціювати капітальний ремонт перед міською радою. Таким чином, ситуація сталася через бездіяльність ЛКП.

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