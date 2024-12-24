Різдвяні вечері у Львові - фото та відео 24 грудня 2024 року

Люди за різдвяною вечерею у Львові 24 грудня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

У католицькому університеті Львова у вівторок, 24 грудня, відбулася святкова різдвяна вечеря для близько 200 людей, які потребують підтримки. Гостям запропонували традиційні 12 різдвяних страв.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко ексклюзивно для Новини.LIVE.

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Люди за різдвяною вечерею у Львові 24 грудня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Москаленко підкреслив важливість єдності у цей непростий час.

"У нас усіх є одна мрія — це перемога. Сьогодні ми тут разом. А коли ми разом — ми обов’язково переможемо", — сказав він.

Організатори вечері побажали всім, щоб різдвяні мрії здійснилися, а тепло та віра наповнили кожну оселю.

Люди за різдвяною вечерею у Львові 24 грудня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 24 грудня у центрі Львова встановили різдвяного дідуха. Традиційне дійство супроводжувалося ходою і колядою.

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