Рождественские ужины во Львове - фото и видео 24 декабря 2024 года

Люди за рождественским ужином во Львове 24 декабря 2024 года. Фото: Новини.LIVE

В католическом университете Львова во вторник, 24 декабря, состоялся праздничный рождественский ужин для около 200 человек, нуждающихся в поддержке. Гостям предложили традиционные 12 рождественских блюд.

Об этом сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко эксклюзивно для Новини.LIVE.

Читайте также:

Рождественский ужин во Львове — что известно

Люди за рождественским ужином во Львове 24 декабря 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Москаленко подчеркнул важность единства в это непростое время.

"У нас всех есть одна мечта — это победа. Сегодня мы здесь вместе. А когда мы вместе — мы обязательно победим", — сказал он.

Организаторы ужина пожелали всем, чтобы рождественские мечты сбылись, а тепло и вера наполнили каждый дом.

Люди за рождественским ужином во Львове 24 декабря 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 24 декабря в центре Львова установили рождественского дидуха. Традиционное действо сопровождалось шествием и колядой.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Что сказал — читайте в материале Новини.LIVE.