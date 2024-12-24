Рождественские ужины во Львове - фото и видео 24 декабря 2024 года

В Львове нуждающихся угостили ужином на Рождество — фото
В католическом университете Львова во вторник, 24 декабря, состоялся праздничный рождественский ужин для около 200 человек, нуждающихся в поддержке. Гостям предложили традиционные 12 рождественских блюд.
Об этом сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко эксклюзивно для Новини.LIVE.
Рождественский ужин во Львове — что известно
Москаленко подчеркнул важность единства в это непростое время.
"У нас всех есть одна мечта — это победа. Сегодня мы здесь вместе. А когда мы вместе — мы обязательно победим", — сказал он.
Организаторы ужина пожелали всем, чтобы рождественские мечты сбылись, а тепло и вера наполнили каждый дом.
Напомним, 24 декабря в центре Львова установили рождественского дидуха. Традиционное действо сопровождалось шествием и колядой.
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