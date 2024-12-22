Суд скасував передачу нардепу ЛМР земельної ділянки

Львів. Фото: ЛМР

У Львові суд скасував право користування ексдепутата міської ради земельною ділянкою під пам’яткою архітектури. Раніше Львівська міська рада у 2022 році передала у постійне користування ділянку на вулиці Панчишина, 5 під житлову та громадську забудову.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Галицька окружна прокуратура звернулась до суду із позовом до Львівської міськради та ОСББ "Панчишина-5", вимагаючи визнати незаконними та скасувати ухвали міськради про передачу вищевказаному об’єднанню земельної ділянки у постійне користування. Також прокуратура зажадала анулювання відповідних записів у Державному реєстрі речових прав.

Свою позицію прокуратура аргументувала тим, що цільове призначення ділянки визначили невірно, оскільки остання розташована у межах історичного ареалу міста, а будинок, який там був побудований — є пам’яткою архітектури.

У свою чергу, міськрада вказала, що на момент прийняття першої ухвали, тобто у 2020 році, ще не було визначено категорії земельної ділянки. До того ж, Міністерство культури не погодило межі історичного ареалу. У зв'язку з цим ЛМР не мала підстав відмовити ОСББ у передачі прав користування.

Що вирішив суд

Дослідивши всі обставини справи суд встановив, що ухвала ЛМР змінювала цільове призначення земельної ділянки, яка належить до категорії особливо цінних земель. Таким чином було порушено приписи Закону України, адже встановлювала призначення під громадську та житлову забудову на історико-культурних землях.

Це рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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