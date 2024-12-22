Суд отменил передачу нардепу ЛГС земельного участка

Львов. Фото: ЛГС

Во Львове суд отменил право пользования экс-депутата городского совета земельным участком под памятником архитектуры. Ранее Львовский городской совет в 2022 году передал в постоянное использование участок на улице Панчишина, 5 под жилую и общественную застройку.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Галицкая окружная прокуратура обратилась в суд с иском к Львовскому горсовету и ОСМД "Панчишина-5", требуя признать незаконными и отменить постановления горсовета о передаче вышеуказанному объединению земельного участка в постоянное пользование. Также прокуратура потребовала аннулирование соответствующих записей в Государственном реестре прав.

Свою позицию прокуратура аргументировала тем, что целевое назначение участка определили неверно, поскольку последний расположен в пределах исторического ареала города, а дом, который там был построен, — памятник архитектуры.

В свою очередь, горсовет указал, что на момент принятия первого определения, то есть в 2020 году, еще не было определено категории земельного участка. К тому же, Министерство культуры не согласовало границы исторического ареала. ОСМД в передаче прав использования.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд установил, что постановление ЛГС изменяло целевое назначение земельного участка, который относится к категории особо ценных земель. Таким образом были нарушены предписания Закона Украины, ведь устанавливала назначение под общественную и жилую застройку на историко-культурных землях.

Это решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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