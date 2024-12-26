Во Львове фасад здания упал на автомобиль

На авто львовянина упали обломки фасада — на чью сторону стал суд
Львовский апелляционный суд обязал Львовского коммунального предприятия "Варшавское-407" выплатить мужчине 69,2 тысяч гривен компенсации за повреждение автомобиля, вызванное падением фасада дома.
Обстоятельства дела рассказывает издание Хмарочос со ссылкой на материалы судебного дела.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что 16 декабря 2023 года Олег Смолинец припарковал автомобиль у дома №5 по улице Раппопорта. Часть фасада упала на машину и повредила ее. При этом страховая компания отказала в возмещении, заявив, что это не страховой случай.
Смолинец обратился в ЛКП "Варшавское-407", обслуживающее дом. Коммунальщики не признали ответственность и утверждали, что повреждений фасада не обнаружено, а за состояние балконов отвечают жильцы. Мужчина, не согласившись с этим утверждением, подал иск в суд, предоставив фотоподтверждения состояния фасадов. В мае 2024 Шевченковский районный суд Львова отказал в иске, но потерпевший подал апелляцию.
Решение суда
Апелляционный суд удовлетворил иск Смолинца, установив, что ЛКП "Варшавское-407" не выполняло свои обязанности по ремонту и уходу за домом. Коммунальные службы не обеспечили надлежащее состояние фасада, что привело к падению части конструкции и повреждению автомобиля.
Суд также отметил, что жильцы платят средства за содержание дома, и ЛКП должно было использовать эти деньги на ремонт или инициировать капитальный ремонт перед городским советом. Таким образом, ситуация произошла из-за бездействия ЛКП.
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