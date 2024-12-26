Во Львове фасад здания упал на автомобиль

Кирпич упал на авто. Фото иллюстративное: ZAXID.NET

Львовский апелляционный суд обязал Львовского коммунального предприятия "Варшавское-407" выплатить мужчине 69,2 тысяч гривен компенсации за повреждение автомобиля, вызванное падением фасада дома.

Обстоятельства дела рассказывает издание Хмарочос со ссылкой на материалы судебного дела.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что 16 декабря 2023 года Олег Смолинец припарковал автомобиль у дома №5 по улице Раппопорта. Часть фасада упала на машину и повредила ее. При этом страховая компания отказала в возмещении, заявив, что это не страховой случай.

Смолинец обратился в ЛКП "Варшавское-407", обслуживающее дом. Коммунальщики не признали ответственность и утверждали, что повреждений фасада не обнаружено, а за состояние балконов отвечают жильцы. Мужчина, не согласившись с этим утверждением, подал иск в суд, предоставив фотоподтверждения состояния фасадов. В мае 2024 Шевченковский районный суд Львова отказал в иске, но потерпевший подал апелляцию.

Решение суда

Апелляционный суд удовлетворил иск Смолинца, установив, что ЛКП "Варшавское-407" не выполняло свои обязанности по ремонту и уходу за домом. Коммунальные службы не обеспечили надлежащее состояние фасада, что привело к падению части конструкции и повреждению автомобиля.

Суд также отметил, что жильцы платят средства за содержание дома, и ЛКП должно было использовать эти деньги на ремонт или инициировать капитальный ремонт перед городским советом. Таким образом, ситуация произошла из-за бездействия ЛКП.

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