На Львовщине в результате игр с оружием ранен ребенок

Винтовка. Фото: Нацполиция

В городе Самбор Львовской области в субботу, 28 декабря, дети нашли в кладовке пневматическую винтовку. Во время игр с оружием она выстрелила четырехлетней девочке в голову.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины в Facebook в понедельник, 30 декабря.

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Так, шестилетний мальчик и его двоюродная четырехлетняя сестра в кладовке дома своей бабушки нашли пневматическую винтовку и начали играть ею.

"Неожиданно винтовка выстрелила, в результате чего девочка получила ранение головы. Сейчас она госпитализирована и находится под наблюдением врачей — угрозы жизни ребенка нет", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие иностранного производства калибра 4,5 миллиметров. Полиция открыла уголовное производство относительно злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Виновнику инцидента грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Скриншот поста полиции

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