Курорт Драгобрат на Закарпатті — у готелі "Полонина" сталась масштабна пожежа (відео)

Пожежа у готелі "Полонина" на Драгобраті. Фото: скриншот

У курортному Драгобраті на Закарпатті сталася масштабна пожежа, яка повністю знищила готель "Полонина". Ймовірно, займання виникло через вибух газового балона.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Читайте також:

Пожежа на курорті

За попередньою інформацією, займання у готелі "Полонина" виникло через вибух газового балона. Усіх гостей та персонал вчасно евакуювали, постраждалих немає.

Очевидці повідомляють, що рятувальники не прибули на місце події, ймовірно, через складні погодні умови, що ускладнило боротьбу з вогнем.

Наразі подробиці інциденту з’ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що поліція розслідує загибель хлопчика під час катання на лижах на одному з гірськолижних комплексів Львівської області.

Також ми писали, що у мережі поширюється відео зі зруйнованими базами відпочинку та іншими будівлями одного з найвідоміших курортів Одеської області.