Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Карпатах на відомому курорті згорів готель — відео arrow

У Карпатах на відомому курорті згорів готель — відео

11 січня 2025 16:53
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Курорт Драгобрат на Закарпатті — у готелі "Полонина" сталась масштабна пожежа (відео)
Пожежа у готелі "Полонина" на Драгобраті. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У курортному Драгобраті на Закарпатті сталася масштабна пожежа, яка повністю знищила готель "Полонина". Ймовірно, займання виникло через вибух газового балона.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Читайте також:

Пожежа на курорті

За попередньою інформацією, займання у готелі "Полонина" виникло через вибух газового балона. Усіх гостей та персонал вчасно евакуювали, постраждалих немає.

Очевидці повідомляють, що рятувальники не прибули на місце події, ймовірно, через складні погодні умови, що ускладнило боротьбу з вогнем.

Наразі подробиці інциденту з’ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що поліція розслідує загибель хлопчика під час катання на лижах на одному з гірськолижних комплексів Львівської області.

Також ми писали, що у мережі поширюється відео зі зруйнованими базами відпочинку та іншими будівлями одного з найвідоміших курортів Одеської області.

пожежа Закарпаття готелі гори курорти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:02 Що українцям робити з доларами і чи виросте курс у січні 2025

16:59 Комбат 58 ОМПБр заявив про проблеми з ротацією

16:53 У Карпатах на відомому курорті згорів готель — відео

16:45 Синоптики обіцяють на завтра в Одесі морозець

16:32 Десантники розкрили подробиці взяття в полон військового КНДР

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:15 Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

15:45 В Одесі підліток робив "закладки" — хлопця затримали

15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

15:23 Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

15:11 Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

17:02 Що українцям робити з доларами і чи виросте курс у січні 2025

16:59 Комбат 58 ОМПБр заявив про проблеми з ротацією

16:53 У Карпатах на відомому курорті згорів готель — відео

16:45 Синоптики обіцяють на завтра в Одесі морозець

16:32 Десантники розкрили подробиці взяття в полон військового КНДР

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:15 Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

15:45 В Одесі підліток робив "закладки" — хлопця затримали

15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

15:23 Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

15:11 Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році