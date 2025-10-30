Видео
Во Львове судили наркодельца — торговал веществами через Telegram

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 00:33
обновлено: 20:31
Наркоделец из Львова получил приговор суда - сколько проведет за решеткой
Изъятые наркотические вещества у подозреваемого. Фото: Львовская прокуратура

Во Львове молодой человек признан виновным в незаконном сбыте и хранении психотропных веществ. Он заказывал крупные партии наркотических веществ, а затем продавал их в розницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Детали следствия

Детали следствия

У Львів судили наркоділка — торгував речовинами через Telegram - фото 1
Изъятые наркотики у подозреваемого. Фото: Львовская прокуратура

По данным следствия, обвиняемый организовал схему сбыта наркотических и психотропных веществ. Он заказывал крупные партии PVP, амфетамина и мефедрона, фасовал их на мелкие дозы и отправлял покупателям по почте. Связь с клиентами осуществлялась через мессенджер Telegram, а оплата поступала на банковские карты.

Во время обыска в квартире обвиняемого было изъято почти полтора килограмма психотропных веществ в виде таблеток и порошка (PVP, экстази, мефедрон, амфетамин) и около 600 граммов каннабиса.

Решение суда

Мужчине инкриминируется незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и продажа наркотических и психотропных веществ, в том числе особо опасных. Его действия квалифицированы по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что во Львовской области пограничники разоблачили женщину, которая пыталась провезти в Украину наркотики. Их общая стоимость составляла 42 миллиона гривен.

А в Одесской области разоблачили мужчину, который вырастил и хранил более 55 килограммов каннабиса. Ему объявили подозрение.

суд наркотики Львов наркоторговля судебные решения следствие
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
